Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии увеличилось до 272

В Финляндии зарегистрировано 272 случая коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в понедельник Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL).

В воскресенье, 15 марта, сообщалось о 240 случаях коронавируса.

"На сегодняшний день в Финляндии выявлено 272 лабораторно подтвержденных случая нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.