Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии увеличилось до 272
В Финляндии зарегистрировано 272 случая коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в понедельник Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL).
В воскресенье, 15 марта, сообщалось о 240 случаях коронавируса.
"На сегодняшний день в Финляндии выявлено 272 лабораторно подтвержденных случая нового коронавируса (COVID-19)", - говорится в сообщении.
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