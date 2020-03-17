Французы со вторника не будут платить за услуги ЖКХ из-за коронавируса
Счета за электричество, воду и газ, а также квартплата не будет начисляться во Франции со вторника. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, заявил президент страны Эммануэль Макрон, выступая с телеобращением к народу.
Трансляция обращения Макрона велась в социальных сетях Елисейского дворца и по центральным телеканалам страны.
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