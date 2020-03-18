Бельгия введет режим карантина по всей стране

Бельгийские власти со среды вводят режим тотального карантина в стране, сообщил телеканал RTBF, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Национальный совет безопасности Бельгии провел заседание, чтобы обсудить меры, которые необходимо принять для ограничения распространения коронавируса… Бельгия переходит в режим тотального карантина, начиная с 12 часов дня среды", - говорится в сообщении.

В рамках карантинных мер ограничивается передвижение населения (за исключением случаев крайней необходимости), вводится запрет на собрания. Мера вводится до 5 апреля. Затем будет проведена переоценка ситуации.

"Населению предписывается оставаться дома. Разрешается выходить в случае необходимости в продуктовые магазины, аптеки, почту, банки или для заправки автомобиля", - указывается в сообщении.

Разрешается совершать пробежки, прогулки, в том числе велосипедные, но только в сопровождении близких, проживающих вместе. С остальными необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Полиции поручено следить за соблюдением ограничений.

Минздрав Бельгии в понедельник сообщал, что число заболевших превысило 1200 человек, десять заболевших скончались.