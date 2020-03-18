Число случаев коронавируса в Германии выросло до 8,2 тысячи

Число подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в Германии приблизилось к 8,2 тысячам. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил директор Института Роберта Коха Лотар Вилер.

Ранее Институт, который входит в структуру минздрава и ведет статистику заболеваемости, сообщал о 7 156 случаях.

"По актуальному состоянию на 00.00 среды, то есть 10 часов назад, число случаев составляло 8 198, на 1 042 больше, чем днем ранее", - заявил Вилер на пресс-конференции.

Он охарактеризовал рост числа случаев как экспоненциальный.

Наибольшее число случаев в Германии отмечено в регионах Северный Рейн - Вестфалия, Бавария, Баден-Вюртемберг - от тысячи случаев в каждом.