Число случаев коронавируса в Германии выросло до 8,2 тысячи
Число подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в Германии приблизилось к 8,2 тысячам. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил директор Института Роберта Коха Лотар Вилер.
Ранее Институт, который входит в структуру минздрава и ведет статистику заболеваемости, сообщал о 7 156 случаях.
"По актуальному состоянию на 00.00 среды, то есть 10 часов назад, число случаев составляло 8 198, на 1 042 больше, чем днем ранее", - заявил Вилер на пресс-конференции.
Он охарактеризовал рост числа случаев как экспоненциальный.
Наибольшее число случаев в Германии отмечено в регионах Северный Рейн - Вестфалия, Бавария, Баден-Вюртемберг - от тысячи случаев в каждом.
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