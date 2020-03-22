В Румынии зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом

Первый пациент, умерший от коронавируса, был официально зарегистрирован на территории Румынии. Об этом сообщила в воскресенье Группа по стратегическим коммуникациям, созданная в стране для мониторинга ситуации с заболеванием, вызываемым корнавирусом нового типа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Речь идет о пациенте в возрасте 67 лет, у которого 18 марта была подтверждена инфекция COVID-19, отмечается в сообщении. Он был госпитализирован в Крайове (уезд Долж на юге страны). Пациент страдал другим тяжелым заболеванием - раком в последней стадии.

Ранее сообщалось о смерти семи румынских граждан за пределами страны - шести в Италии и одного во Франции.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом в Румынии составляет 367 человек, большая часть которых в Бухаресте. Из них 52 уже вылечены. Не менее 4207 румын находятся в карантине, более 55 тыс. - в домашней изоляции. Первый случай заражения новым коронавирусом зарегистрирован в Румынии 26 февраля.