Reuters: более 800 человек с коронавирусом умерли за сутки в Испании

Число жертв нового коронавируса в Испании за сутки увеличилось на 832 и составило 5 690. Об этом со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщило в субботу агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на TACC.

Оно отмечает, что такое количество летальных исходов за день стало новым антирекордом. По данным министерства, число случаев заражения на территории королевства достигло 72 248, увеличившись более чем на 8 тыс.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зарегистрирован 31 января, число инфицированных стало резко расти после выявления локальной вспышки в Италии.

14 марта Совет министров королевства одобрил введение режима повышенной готовности на 15 дней из-за распространения коронавируса. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. В четверг Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) одобрил продление режима по 11 апреля.