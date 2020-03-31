Коронавирус: почему именно в Италии так много жертв?

Европа 31 марта 2020 01:02 (UTC+04:00)
Коронавирус: почему именно в Италии так много жертв?

Самый тяжелый удар эпидемии коронавируса приняла на себя Италия, где от SARS-CoV-2 погибли уже по меньшей мере 7500 человек - в два с лишним раза больше, чем во всем Китае, передает Trend со ссылкой на BBC.

При этом официальная статистика учитывает только подтвержденные случаи коронавирусной инфекции. Реальное число погибших может быть больше в несколько раз.

Почему именно там эпидемия развивалась столь стремительно и с такими трагическими последствиями?

"На каждого погибшего от Covid-19 приходится еще три человека, скончавшихся от пневмонии у себя дома безо всяких тестов", - заявил Джорджо Гори, мэр города Бергамо в Ломбардии.

К четвергу в этой провинции было подтверждено уже более 32 тысяч инфицированных. В понедельник там было зафиксировано почти 2000 новых случаев заражения и более 400 смертей.

С тех пор темпы роста "официальной" эпидемии немного пошли на спад. Однако, по словам пресс-секретаря итальянской Федерации врачей общей практики Паолы Педрини, в реальности дела обстоят значительно хуже.

"Значительная часть инфицированных не отражается в статистике подтвержденных случаев, поскольку им просто не проводят тест [на Covid-19]. Если в первые недели мы оценивали число реальных случаев заражения примерно в пять раз выше официальной статистики, то сейчас оно вне всяких сомнений в 10 раз выше", - заявила она.

Учитывая, что в общей сложности в Италии диагноз Covid-19 был подтвержден почти у 75 тысяч пациентов, реальное число инфицированных в стране, если расчеты Педрини верны, опережает даже общемировой показатель и, возможно, приближается к одному миллиону.

Почему именно там эпидемия развивается столь стремительно? Точного ответа на этот вопрос пока нет - но есть несколько версий, которые совсем не исключают, а скорее дополняют друг друга.

Скрытая эпидемия: вирус инкогнито

Первый диагноз Covid-19 в Италии был поставлен 20 февраля в городе Кодоньо в Ломбардии. На тот момент по всему миру официально насчитывалось около 70 тысяч больных коронавирусом, более 90% из них - на территории материкового Китая.

Всего месяц спустя число подтвержденных случаев Covid-19 в Италии взлетело почти до 50 тысяч, более 4000 пациентов погибли.

Объяснение столь резкого скачка предложила 20 марта команда итальянских ученых. Проведенное ими ретроспективное исследование показало, что к моменту постановки первого диагноза SARS-CoV-2 давно хозяйничал в большинстве городов Ломбардии "инкогнито" - то есть недиагностированным. И каждый его носитель заражал по меньшей мере еще трех здоровых людей.

Средний возраст обследованных пациентов - 69 лет, хотя среди них есть и месячный младенец, и 101-летняя женщина. Госпитализация потребовалась почти половине больных, из которых каждого пятого позже перевели в реанимацию.

Авторы опубликованной работы не указывают, когда именно началась вспышка нового заболевания, ограничившись расплывчатой формулировкой "гораздо раньше 20 февраля".

Профессор биологии Энрико Буччи из Университета Филадельфии предлагает значительно более точную хронологию. По его словам, SARS-CoV-2 завезли в Италию не позднее середины декабря.

Свои аргументы Буччи изложил уже через неделю после постановки первого диагноза в научном блоге.

В частности, профессор обращал внимание на то, что в последнюю неделю декабря в больнице города Пьяченца, всего в нескольких километрах от Кодоньо, одновременно проходили лечение более 40 пациентов с воспалением легких - и уже тогда об этом с удивлением писала местная пресса.

К концу февраля у вылеченных от пневмонии пациентов обнаружили антитела к новому коронавирусу, что лишь подтвердило подозрения Буччи: эти люди перенесли Covid-19 еще до того, как ВОЗ дал новому вирусу название.

К моменту, когда итальянская эпидемия грянула как гром среди ясного неба официально, на самом деле она уже разрасталась незамеченной на протяжении более чем двух месяцев.

Грипп с косой

Когда именно коронавирус пробрался в Италию, доподлинно неизвестно. Генетический анализ показывает, что прилетел он все-таки из Китая.

Нельзя исключать, что в другие страны вирус впервые проник примерно тогда же - в начале или середине декабря. Однако именно в Италии зерно инфекции упало на особо плодородную почву.

В последние годы смертность от обычного сезонного гриппа в Италии, особенно среди пожилого населения (65+), примерно вдвое превышает среднеевропейские показатели.

В ноябре прошлого года команда итальянских врачей подсчитала, что с 2013 по 2017 год эпидемии гриппа в стране унесли почти 70 тысяч жизней "сверх нормы".

Зимой 2016-2017 гг. уровень смертности от гриппа в Италии превысил 40 случаев на 100 тысяч населения. Для сравнения: средняя смертность от рака груди или простаты в мире - около 10 на 100 тысяч человек; у малярии этот показатель составляет 20; у туберкулеза - 25; у ВИЧ/СПИД - 44.

Этому есть несколько возможных объяснений.

Во-первых, средний возраст населения.

"Повышенный показатель смертности нельзя назвать абсолютно неожиданным, учитывая число проживающих в Италии очень пожилых и слабых здоровьем пациентов", - пишут исследователи.

Если средний возраст итальянских пациентов, у которых подтвержден коронавирус, составляет 63 года, то в Германии - 45 лет.

Вторая возможная причина - повышенное употребление в Италии антибиотиков. Эти препараты не действуют на вирусы, но способствуют появлению резистентных инфекций, которые могут сильно осложнить состояние тяжелобольных.

По статистике, итальянцы в среднем пьют в полтора раза больше антибиотиков, чем остальные жители Евросоюза. Итальянские фермеры, выращивающие животных, опять же используют для их лечения вдвое больше антибиотиков, чем в среднем в ЕС.

Неудивительно, что и резистентные инфекции в итальянских больницах встречаются в два с лишним раза чаще.

В общем, как было сказано выше, зерно коронавируса упало в Италии на сильно подготовленную почву.

А широкому распространению эпидемии, по мнению многих экспертов, сильно поспособствовал футбольный матч, прошедший 19 февраля в Милане. На игру из Бергамо приехало почти 50 тысяч человек - большинство из них общественным транспортом.

Первый итальянский пациент с коронавирусом, Алзано Ломбардо, был диагностирован на следующий день.

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