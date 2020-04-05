В Италии за сутки умерли 525 человек, зараженных коронавирусом

Число умерших от вызываемого новым коронавирусом заболевания и его осложнений в Италии за сутки выросло на 525 и с начала эпидемии достигло 15 887. Число смертей за сутки стало самым низким за две недели, сообщил в воскресенье Департамент гражданской защиты Италии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Общее число инфицированных в Италии с начала эпидемии, включая умерших и вылечившихся, составило 128 948. В субботу сообщалось о 124 632 инфицированных.