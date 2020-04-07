Состояние премьера Великобритании за ночь не изменилось

Состояние здоровья заразившегося коронавирусом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который накануне был перемещен в отделение интенсивной терапии, за ночь не претерпело никаких изменений. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В понедельник канцелярия главы британского правительства сообщила, что состояние Джонсона ухудшилось, он был переведен в отделение интенсивной терапии. По данным телеканала Sky News, 55-летний глава правительства находится в сознании и был переведен в реанимацию в качестве меры предосторожности - на случай, если ему понадобится искусственная вентиляция легких. Пока он не подключен к аппарату ИВЛ, ранее в понедельник он получал кислород через маску.

Симптомы заболевания, вызываемого новым коронавирусом, сохраняются у Джонсона уже больше 10 дней.