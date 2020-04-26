Премьер-министр Франции представит 28 апреля план по выходу страны из карантина

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп 28 апреля представит в Национальном собрании (нижняя палата парламента) стратегический план по выходу страны из режима карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в субботу в Матиньонском дворце - рабочей резиденции главы французского правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Премьер обратится к депутатам Нацсобрания во вторник, 28 апреля, в 15:00. За этим последует обсуждение нижней палатой парламента предложений правительства и голосование по данному плану. Ранее правительство намеревалось лишь ознакомить Нацсобрание со своим планом и дать депутатам возможность высказать свое мнение. Под давлением оппозиции кабмину пришлось, однако, дать согласие на голосование палаты по проекту.

Как сообщили в Матиньонском дворце, в своем выступлении в парламенте Филипп также затронет вызывающий бурные споры в обществе и политическом мире страны план по использованию властями мобильной программы, позволяющей отслеживать перемещение граждан. Она рассчитана на то, чтобы оперативно выявлять тех, кто находился в контакте с инфицированными коронавирусом лицами.