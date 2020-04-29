Великобритания вышла на третье место по числу вызванных коронавирусом смертей

Европа 29 апреля 2020 21:35 (UTC+04:00)
Великобритания вышла на третье место по числу вызванных коронавирусом смертей

Великобритания вышла на третье место в мире по числу смертей, вызванный коронавирусом нового типа. Как объявил в среду на пресс-конференции в Лондоне глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб, количество зарегистрированных в стране летальных исходов превысило 26 тыс., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы включили в статистику в общей сложности дополнительные 3 811 смертей", - сказал Рааб, уточнив, что со среды статистика Минздрава будет включать умерших не только в больницах, как это было до настоящего момента, но и в домах престарелых, хосписах, а также у себя дома. "К сожалению, сегодняшние цифры показывают, что по сравнению с данными за прошлые сутки в стране умерло еще 765 пациентов с коронавирусом", - добавил он.

В результате изменения методики подсчета за одни сутки число отмеченных в стране смертей выросло с 21 678 до более чем 26 тыс. Таким образом, по этому показателю Великобритания теперь уступает лишь Италии и США. При этом, как подчеркнул Рааб, речь не идет о внезапном резком росте смертности. Обновленная статистика учитывает летальные исходы, имевшие место в Соединенном Королевстве с 2 марта по 28 апреля. При этом, по словам Рааба, учитываются случаи, когда заражение новым коронавирусом было подтверждено.

28 апреля британский Минздрав информировал о 586 новых смертях среди пациентов с коронавирусом. До этого сообщалось о 413 и 360 смертях, при этом последний показатель был самым низким с 30 марта. Однако теперь он вернулся на средний для последний двух недель уровень в 700-800 смертей в сутки.

К настоящему моменту результаты анализов на заражение новым коронавирусом в Великобритании оказались положительными у 165 221 человека. За последние сутки этот показатель вырос на 4,7 тыс. случаев. Как подчеркнул Рааб, пик эпидемии в Великобритании пока не преодолен, и риск второй волны заболеваемости при слишком раннем или чрезмерном ослаблении введенного 23 марта карантина вполне реален.

Глава ведомства также объявил о том, что на сегодняшний день власти страны имеют возможность проводить до 73 тыс. анализов на заражение новым коронавирусом в сутки. До конца месяца эта цифра должна быть доведена до планового показателя в 100 тыс., однако в силу логистических трудностей спрос пока отстает от предложения. Как объявил накануне глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок, власти страны теперь могут проводить анализы не только в больницах и среди работников Национальной системы здравоохранения. Возможность сдать анализы появится у британцев старше 65 лет, людей, которые не могут работать из дома, соцработников и инвалидов вне зависимости от наличия или отсутствия симптомов заболевания.

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