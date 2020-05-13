Сенат Франции создаст комиссию, чтобы оценить действия властей в период пандемии

Сенат Франции решил создать специальную комиссию для проведения парламентского расследования мер, принятых исполнительной властью в период борьбы с пандемией коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил во вторник журнал Paris-Match.

По словам еженедельника, формируемая комиссия будет отличаться по составу от других сенатских комитетов. В нее войдут 36 сенаторов вместо 21, как это обычно принято в верхней палате французского парламента. В состав комиссии, формирование которой завершится к 20 июня, будут включены руководители партийных фракций и председатели всех тематических комиссий палаты.

Выводы - в декабре

Согласно информации издания, вопрос о руководителе парламентского расследования пока остается открытым. Еженедельник ожидает, однако, что эти обязанности могут быть поручены главе сенатской комиссии по социальным вопросам Алену Милону, врачу по своей первой профессии.

Сенаторам предстоит рассмотреть главные этапы управления кризисом. Комиссия получит для этого широкие полномочия и сможет приглашать на свои заседания премьер-министра Эдуара Филиппа, глав министерств и ведомств, руководителей научного совета по изучению COVID-19, администраторов госпиталей, а также любых других лиц, показания которых она сочтет важными. Свои выводы сенаторы планируют представить в декабре.

Сохранение многих ограничений

В понедельник во Франции началось поэтапное ослабление режима самоизоляции населения, введенного 17 марта. Согласно опросу, проведенному социологической службой IFOP, 53% жителей страны считают, однако, что для них и их близких риск заражения пока остается высоким. У 47% респондентов не меньшее волнение вызывают экономические последствия кризиса.

В понедельник работу возобновила начальная школа, занятия в которой не проводились на протяжении 55 дней. Министр народного образования Жан-Мишель Бланкер принял решение об открытии школ этой ступени вопреки мнению научного совета, рекомендовавшего отложить начало занятий до сентября. В министерстве встревожены тем, что к настоящему времени школа утратила повседневные связи примерно с 500 тыс. учеников. Это составляет 4% общего числа школьников в стране.

Сроки не определены

Несмотря на начавшийся постепенный выход из карантина, многие ограничения еще сохраняются до новых распоряжений. Так, разрешены индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе, но спортивные залы и стадионы по-прежнему закрыты, равно как театры и концертные залы. Не работают кинотеатры.

Не определены пока и сроки возобновления работы ресторанов, кафе и баров. Проведение собраний дома или в общественных местах допускается не более чем с 10 участниками.

На осень или даже на следующий год перенесены крупные спортивные мероприятия и культурные форумы. Отложен без указания новой даты международный Каннский кинофестиваль, который, согласно первоначальным планам, должен был открыться во вторник.

Динамика пандемии

Как свидетельствуют данные Главного управления здравоохранения, распространение вируса во Франции все еще остается активным. С 1 марта от COVID-19 скончался 26 991 человек, в том числе 348 - за последние 24 часа.

Медикам, однако, удалось ограничить темпы пандемии. В отделениях интенсивной терапии во вторник находились 2 543 пациента, это на 170 человек меньше, чем днем ранее. Месяц назад, в период пика пандемии число тяжелых больных в реанимации превышало 7 тыс.