В Беларусь из Китая отправлена партия средств медицинского назначения

Очередная партия средств медицинского назначения отправлена из Китая в Беларусь. Как передает Trend, об этом сообщили БЕЛТА в белорусском посольстве в Пекине.

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"Утром 13 мая из Пекина в Минск вылетел белорусский самолет со средствами медицинского назначения, - отметили в дипмиссии. - Продолжается гуманитарная помощь Беларуси от городов и провинций КНР. На борту медицинские средства​ от городов Пекин, Чанчунь, Синьцзян-Уйгурского автономного района. По-прежнему активно помогают китайские компании, взаимодействующие со страной в различных сферах деятельности".



В посольстве обратили внимание, что "полностью реализовано поручение Президента Беларуси Александра Лукашенко по организации в стране собственного производства защитных масок". Рейсом в Минск будет доставлена закупленная в Китае линия по производству респираторов KN95. Таким образом, будет налажено собственное производство, которое обеспечит потребность населения и в плоских масках, и в респираторах 2 и 3 уровней защиты.



Более половины объема груза - средства медназначения, закупленные белорусскими компаниями по запросу Министерства здравоохранения: аппараты искусственной вентиляции легких, тест-системы, защитные средства.​ ​​Вес груза составляет более 10 т.



Всего в Беларусь из Китая за март-май направлено более 90 т различных средств медицинского назначения, включая помощь от правительства КНР, регионов и субъектов хозяйствования, а также закупленные белорусскими компаниями медицинские изделия.



Гуманитарное взаимодействие Беларуси и Китая продолжается и носит системный характер.