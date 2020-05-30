Меркель отказалась приехать в Вашингтон на саммит G7 в очном формате

Канцлер Германии Ангела Меркель не будет принимать участие в очном саммите лидеров Группы семи (G7) в июне. Об этом газете Politico сообщил в пятницу официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Федеральный канцлер благодарит президента [США Дональда] Трампа за приглашение на саммит G7 в конце июня в Вашингтоне. На сегодняшний день, учитывая общую ситуацию с пандемией [коронавируса], она не может согласиться на личное присутствие, на поездку в Вашингтон, - сказал политик. - Конечно, она продолжит следить за развитием пандемии".

Как отмечает издание со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, ранее на этой неделе в ходе телефонного разговора президент США и канцлер ФРГ бурно спорили о НАТО, об отношениях с Китаем, а также о реализации проекта "Северный поток - 2".

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни сообщила во вторник, что США рассчитывают провести саммит G7 ближе к концу июня в очном формате. На прошлой неделе Трамп заявлял, что встреча, скорее всего, состоится в Белом доме. До этого он говорил, что рассматривает возможность проведения встречи в своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде.

20 марта было объявлено, что Трамп из-за пандемии решил отменить июньскую встречу лидеров G7 в Кэмп-Дэвиде, вместо этого саммит планировалось провести в режиме видеоконференции.