Еврокомиссия договорилась с фармкомпаниями о поставке лекарств от COVID-19

Европа 8 июля 2020 15:22 (UTC+04:00)
Еврокомиссия договорилась с фармкомпаниями о поставке лекарств от COVID-19

Европейская комиссия (ЕК) достигла договоренности с крупными фармацевтическими компаниями о поставке экспериментальных препаратов, которые могут быть использованы для лечения COVID-19. Об этом в среду сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, речь, в частности, идет о сделке со швейцарским фармацевтическим концерном Roche и германской фармацевтической фирмой Merck KGaA. Компания Roche, как отметил источник в ЕК, поставит лекарственный препарат RoActemra, предназначенный для лечения ревматоидного артрита, который был протестирован на пациентах с COVID-19 в сочетании с "Ремдесивиром". В свою очередь фирма Merck KGaA готова предоставить препарат Rebif, использующийся для лечения больных рассеянным склерозом. Причем любое государство, входящее в состав ЕС, подчеркивает Reuters, может приобрести данные препараты.

Вместе с тем детали сделки, как указывает агентство, пока не раскрываются. Представители Roche, Merck KGaA и ЕК не стали комментировать достигнутые договоренности.

3 июля Еврокомиссия в предварительном порядке разрешила использование препарата "Ремдесивир" на европейском рынке для лечения заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, при соблюдении ряда условий. Накануне представитель ЕК Стефан де Кеерсмакер сообщил, что Еврокомиссия проводит переговоры с американской компанией - разработчиком препарата "Ремдесивир" Gilead Sciences об обеспечении его поставок в Евросоюз в достаточном объеме.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Рахиб Мамедзаде - &quot;Маленький принц&quot; большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО)
Рахиб Мамедзаде - "Маленький принц" большой сцены. От мечты стать летчиком до популярного актера (ФОТО)
В Азербайджане было бы здорово развить литературный туризм– Виталий Молчанов (ФОТО)
В Азербайджане было бы здорово развить литературный туризм– Виталий Молчанов (ФОТО)
В кино после пандемии: пиар-менеджер CinemaPlus о перспективах работы (ФОТО)
В кино после пандемии: пиар-менеджер CinemaPlus о перспективах работы (ФОТО)
Loading Bars
Лента новостей
Румыния зафиксировала самый высокий показатель заражения коронавирусом за сутки Европа 15:56
Ангела Меркель призвала найти правильный ответ на вызванный пандемией спад экономики Европа 15:55
Сотрудники АПБ Азербайджана пресекли продажу спреда под видом сливочного масла (ФОТО) Общество 15:55
Джавид Османов: Называющий себя оппозицией т.н. "Национальный совет" стал инструментом в руках армян Точка зрения 15:44
ЕК утвердила планы Германии выделить 500 млрд евро для помощи компаниям из-за COVID-19 Европа 15:38
Операции по корпоративным ценным бумагам в Азербайджане многократно увеличились Финансы 15:38
В Военной прокуратуре Азербайджана произошли кадровые изменения Общество 15:28
Семь человек пострадали при стрельбе в Нью-Джерси США 15:27
Еврокомиссия договорилась с фармкомпаниями о поставке лекарств от COVID-19 Европа 15:22
Испанская Ibertest заинтересована в расширении сотрудничества с Туркменистаном Туркменистан 15:13
Абитуриенты, выбравшие UNEC, за 4 года получат два диплома Общество 15:06
В ЕС заявили, что не смогут отказаться от газа и атомной энергетики в ближайшем будущем Европа 15:05
Азербайджанский производитель строительных материалов о планах на экспорт в текущем году Бизнес 15:04
Испанская Ibertest будет модернизировать туркменские железные дороги Транспорт 15:02
В январе-июне сократились грузоперевозки через турецкий аэропорт Эсенбога в Анкаре Турция 15:01
Гражданский долг: все мы сейчас должны думать о людях и будущем нашей страны Политика 14:58
Предотвратите распространение вируса с помощью «e-Tabib»! Общество 14:53
Азербайджан и Украина проведут заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Бизнес 14:50
Более 2 млн японцев получили указание о срочной эвакуации Другие страны 14:42
В Азербайджане опубликовано расписание телеуроков для абитуриентов на завтра Общество 14:33
Грузия разрешает въезд бизнесменам из всех стран Грузия 14:32
Ситуация с КВИ не должна повлиять на проекты и добычу на месторождении в Тенгизе Казахстан 14:30
Габалинский консервный завод о планах на экспорт в текущем году Бизнес 14:27
В Узбекистане с 10 июля вновь ужесточается карантин Узбекистан 14:26
Завтра в Баку до 38 градусов тепла Общество 14:23
Арестован художественный руководитель Госоркестра духовых инструментов - генпрокуратура Азербайджана Происшествия 14:22
Сирия и Иран подписали соглашение о военном сотрудничестве Политика 14:14
Дональд Трамп рассчитывает на улучшение ситуации с коронавирусом в США в течение месяца США 14:10
Данные по пассажироперевозкам в новом аэропорту Стамбула за первое полугодие 2020 года Турция 14:07
В Азербайджане среднемесячный размер пенсий вырос на 27% Общество 14:02
С начала года из Египта через порты Турции перевезено более 8 млн тонн грузов Турция 13:53
С начала года из Испании через порты Турции перевезено более 6 млн тонн грузов Турция 13:51
Назван объем перевалки грузов за пять месяцев 2020 года через турецкий порт BOTAŞ Турция 13:51
Туркменистан поддерживает рекомендации ОБСЕ по делам нацменьшинств Туркменистан 13:46
Объем перевалки грузов через турецкий порт Чешме превысил 400 тыс тонн Турция 13:46
В период пандемии резко сократились пассажироперевозки бакинского метро (Эксклюзив) Общество 13:38
Азербайджан наращивает железнодорожные грузоперевозки Транспорт 13:34
В Армении всегда фальсифицировались выборы, независимо от того, кто находился у власти - эксперт Политика 13:12
Возбуждено уголовное дело в отношении экс-директора школы Лянкяранского района Общество 13:00
На что стоит обратить внимание при выборе продуктов из куриного мяса? – AQTA отвечает Общество 12:53
Мубариз Гурбанлы о траурных церемониях в условиях пандемии коронавируса Общество 12:52
Черногория открыта для граждан Грузии без дополнительных ограничений Грузия 12:45
Развивайте своё фермерское хозяйство с новой агрокредитной кампанией AccessBank! Общество 12:45
"Азерэнержи" реализует проект по компенсации реактивной мощности Энергетика 12:43
Иранцы ежегодно покупают 2 млн карат декоративных камней Экономика 12:38
В Китае девять человек оказались под завалом в результате схода оползней Другие страны 12:32
Еврокомиссия повысила прогноз цены на Brent в 2020 году Энергетика 12:31
В Азербайджане стартовал процесс по выбору школ для приема в первый класс русского сектора Общество 12:28
Уникальную фабрику по обогащения угля откроют в Караганде Казахстан 12:25
В Азербайджане увеличился объем субсидий на весенний сев сельскохозяйственных культур Бизнес 12:23
ЦБ Узбекистана интегрирует платежные системы Humo и Uzcard Узбекистан 12:22
Приходила женщина в чёрном…Азербайджанские актеры за социальную справедливость (ВИДЕО) Культура 12:15
В Азербайджане 10 июля пройдут приемные экзамены Общество 12:14
В Могадишо произошел взрыв неподалеку от посольства Катара Другие страны 12:13
Грузия начнет восстанавливать международное авиасообщение в августе Грузия 12:12
ADNOC вслед за Saudi Aramco повысила отпускные цены нефти на август Энергетика 12:09
В части Баку ограничат подачу воды Общество 12:07
Выделены средства для завершение работ по реконструкции Абшеронского магистрального канала - Распоряжение Политика 12:07
МИД Китая: ВОЗ должна искать источники происхождения коронавируса не только в КНР Другие страны 11:56
В бакинском поселке отремонтируют все улицы и дороги Общество 11:56
Агентство по развитию МСБ Азербайджана проводит онлайн-мероприятия по новым механизмам льготного кредитования Экономика 11:46
Цены на азербайджанскую нефть выросли Энергетика 11:39
Сегодня многие страны вновь вводят ограничительные меры - Язгюль Абдиева Общество 11:38
Радикалы продолжают дешевые игры на публику - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 11:37
В Армении за сутки зарегистрировано 535 новых случая заражения коронавирусом Армения 11:24
ООН предупреждает о росте оборота поддельных медицинских изделий из-за пандемии США 11:23
Объемы перевалки грузов из Грузии через порты Турции превысили 1 млн тонн Турция 11:22
Сократился товарооборот Турции с Узбекистаном Турция 11:19
У Бахрама Багирзаде мышечная слабость, но он пытается активно двигаться Общество 11:12
В Азербайджане к административной ответственности привлечены 1 874 участника движения Общество 10:37
Google выпустила два обновления Android США 10:31
Цены на драгметаллы в Азербайджане изменились разнонаправленно Финансы 10:19
Минэнерго США снизило прогнозы по добыче нефти в Азербайджане Энергетика 10:18
Нефть дешевеет на данных API о запасах в США Энергетика 10:14
Нефтяные компании Канады возобновляют около 20% остановленного производства Другие страны 10:12
Манат вырос по отношению к евро Финансы 10:05
Министр обороны Азербайджана посетил передовые подразделения (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10:05
В Афганистане трое полицейских погибли при нападении на участок Другие страны 09:57
С целью обострения ситуации ВС Армении 78 раз нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:55
В Польше произошло землетрясение Европа 09:52
Казем Джалали: Объем торговли Ирана с Евразийским союзом составил 2,5 млрд долларов Экономика 09:46
Президент Ильхам Алиев позвонил генсеку ООН Политика 09:42
Бюджет Нур-Султана недополучит 60 млрд тенге из-за ЧП и карантина Казахстан 09:40
Высокогорные курорты Грузии откроют летний сезон 10 июля Грузия 09:38
Промышленная корпорация Азербайджана внедрит в производство новые модели холодильного оборудования Бизнес 09:24
Производитель алюминиевых и пластиковых окон в Азербайджане возобновляет экспорт за рубеж Бизнес 09:23
Бакинская текстильная фабрика наращивает производство женской одежды Бизнес 09:22
Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на юго-западе Китая Другие страны 08:57
В Китае назвали условие присоединения к переговорам о ядерном воооружении Другие страны 08:42
1376 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане Казахстан 08:25
Начата реализация нового квартала Baku White City (ФОТО) Общество 08:19
Финансирование ЕИБ в Азербайджане фокусируется на социально-экономической инфраструктуре Бизнес 08:08
В ЮНЕСКО выразили готовность для туристического сотрудничества с Ираном Экономика 08:07
Компенсацию получили около 245 тысяч пострадавших от пандемии Грузия 07:53
Минобороны США, Японии и Австралии осудили дестабилизацию ситуации в Южно-Китайском море США 07:36
Глава Центробанка Боливии заразился коронавирусом Другие страны 07:18
У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,1 США 07:01
В Японии в результате наводнений и оползней погибли около 60 человек Другие страны 06:34
В Facebook пообещали удалять разжигающие ненависть записи США 06:16
Президент Колумбии заявил, что режим карантина сохранится до 1 августа Другие страны 05:47
Все новости