ЕС зарезервирует €5 млрд на случай провала переговоров по Brexit
Глава Европейского совета предложил зарезервировать в бюджете сообщества на 2021-2027 годы 5 млрд евро для оказания экстренной помощи странам ЕС в случае провала переговоров по торговому соглашению с Великобританией после ее выхода из состава ЕС (Brexit). Об этом председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Я предложил внести в семилетний бюджетный план статью об экстренной помощи (странам сообщества) максимальным объемом 5 млрд евро на случай Brexit без соглашения", - сказал он.
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