Франция возглавит международную конференцию доноров в поддержку Ливана

Франция возглавит в воскресенье международную конференцию доноров по оказанию поддержки Бейруту, пострадавшему ранее на этой неделе от мощного взрыва в порту, передает Trend со ссылкой на ТАСС. В этом форуме, проводимом в формате видеоконференции по инициативе президента республики Эмманюэля Макрона, примут участие представители ООН, мировых и европейских экономических структур, правительств ряда стран. Как сообщил ранее Елисейский дворец, конференция откроется в 14:00 по парижскому времени.

Согласно французским данным, взрыв в ливанской столице во вторник привел к гибели 158 человек. Ранены более 6 тыс. жителей Бейрута, кроме того, 21 человек числится пропавшим без вести. Национальность пострадавших устанавливается.

Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки домов, более 300 тыс. человек остались без крова. Как сообщил глава профсоюза врачей Ливана Шараф Абу Шараф, четыре больницы в Бейруте получили серьезные повреждения в результате взрыва, в городе не хватает лекарств.

По данным МВД Ливана, причиной трагедии стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами шесть лет назад. Спасательные работы на месте разрушений продолжаются.

Взрыв в порту усугубил состояние ливанской экономики, которая и без того находится в глубоком кризисе. 7 марта премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил дефолт. Обесценивание более чем вдвое национальной валюты повлекло за собой удорожание продовольствия. Тяжким бременем на экономику легла пандемия. В этих условиях Бейрут обратился в МВФ за кредитом, но в июле переговоры были приостановлены до начала реализации реформ в Ливане.