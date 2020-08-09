В некоторых районах Парижа введен обязательный масочный режим

Ношение защитной маски становится обязательным в самых оживленных районах Парижа с понедельника, 10 августа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает "Би-би-си".

Полиция поясняет, что все граждане старше 11 лет должны быть в масках, когда они находятся "в определенный наиболее людных местах". Речь идет об уличных зонах, где соблюдение социального дистанцирования в 1-1,5 м невозможно. Эти места будут определены отдельно, их перечень будет регулярно уточняться. Маски уже обязательных в общественных помещениях.

Власти уточняют, что причина ужесточения режима заключается в активизировавшемся с середины июля COVID-19. "Би-би-си" цитирует экспертов, которые полагают, что французская столица может потерять контроль над ситуацией с коронавирусом "в любой момент",

Ранее ношение масок на улице в наиболее оживленных местах стало обязательным в Ницце и Лилле.

Власти Парижа сообщают, что уровень положительных тестов на COVID-19 в столице составляет 2,4% против 1,6% в среднем по стране.

По данным Университета Джонса Хопкинса во Франции зарегистрировано более 235 тысяч заболевших коронавирусом, жертвами COVID-19 в стране стали более 30 тысяч человек. Суточный прирост, по данным на 7 августа, составил 3,89 тыс.