ВОЗ прогнозирует, что число заразившихся коронавирусом на этой неделе достигнет 20 млн
Число заразившихся коронавирусом в мире на этой неделе достигнет 20 млн, а число умерших - 750 тыс. С таким прогнозом выступил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"На этой неделе число случаев заболевания достигнет 20 млн, а число умерших - 750 тыс.", - сказал он.
Гендиректор заявил, что такая ситуация "является трудным моментом" для мира. Он призвал активно противостоять распространению инфекции, подчеркнув, что в этой борьбе появились "ростки надежды".
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