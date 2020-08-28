Беларусь намерена начать клинические испытания вакцины России от коронавируса в сентябре

Россия и Беларусь наладили взаимодействие по вопросу проведения клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, которые планируется начать в сентябре. Об этом сообщил Минздрав Беларуси в пятницу в телеграм-канале, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В рамках выполнения договоренностей между главами государств Беларуси и России по проведению клинических испытаний российской вакцины от коронавируса и ее последующей регистрации проведены две телеконференции с участием экспертов высокого уровня. На сегодняшний момент специалисты Беларуси и России наладили активное взаимодействие по данному вопросу. По предварительной информации, предоставленной российской стороной, начать клинические испытания планируется в сентябре текущего года", - говорится в сообщении министерства.

Кроме того, отмечается, что белорусские специалисты "прорабатывают возможность производства вакцины с разной степенью локализации на фармацевтических предприятиях республики".