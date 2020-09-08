В Польше открывается 30-й Экономический форум

Традиционный Экономический форум, ежегодно организуемый польским Институтом восточноевропейских исследований, в 30-й раз начнется во вторник в городе Карпач на юго-западе Польши. В этом году крупная международная конференция пройдет под девизом "Европа после пандемии: солидарность, свобода, сообщество", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ведущей темой будет то, как Европе после пандемии восстановить свою идентичность, солидарность, свободу", - отметил глава Программного совета форума Зигмунд Бердыховский.

Всего в рамках форума, который продлится до 10 сентября, запланировано почти 200 дискуссий, встреч, лекций. Для участия в конференции в Карпач съезжаются 1700 гостей из Польши и заграницы: политики, экономисты, эксперты, руководители ведущих компаний и журналисты. Свое участие подтвердили 13 министров из Польши, Украины и Словакии, а также гости из Армении, Грузии, Венгрии, Италии, Румынии, Франции, Чехии и других государств.