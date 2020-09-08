Brexit без торговой сделки с ЕС грозит усилением кризиса в здравоохранении Британии

Выход Соединенного Королевства из Евросоюза без торгового соглашения может обернуться обострением кризиса системы здравоохранения королевства. Такое предупреждение содержится в письме руководителей британской отрасли здравоохранения, выдержки из которого во вторник опубликовала газета The Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из коллективного обращения, неспособность заключить сделку с ЕС может поставить под угрозу здоровье пациентов в Великобритании и Европе, привести к нехватке медикаментов, а также к сокращению возможностей для проведения тестов на коронавирус. "У нас есть всего несколько недель, чтобы достичь соглашения", - напомнил исполнительный директор конфедерации Национальной службы здравоохранения Найл Диксон, отметив, что в случае отсутствия сделки органы здравоохранения "будут вынуждены внести значительные коррективы, чтобы подготовиться к концу года", в том числе к потенциальной второй волне коронавируса.

Британское правительство ранее призвало фармацевтические компании сделать все возможное для накопления запасов медикаментов, которые поступают из стран Евросоюза. Другая проблема связана с компонентами, используемыми в программе тестирования на коронавирус, поставки которых также могут быть сорваны в случае жесткого Brexit. "В ходе производства одного лекарства или одного теста эти продукты могут несколько раз пересечь Ла-Манш. Остается опасение, что когда вы препятствуете прохождению товаров, будь то лекарства, средства индивидуальной защиты или аппараты ИВЛ, то это может навредить процессу ухода за пациентами", - добавил один из авторов письма.