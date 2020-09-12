Полиция задержала жителя Кембриджа, отправившего бомбу по почте

Сотрудники контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда в субботу арестовали жителя Кембриджа, отправившего по почте взрывное устройство на север Лондона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Арест связан с подозрительной посылкой, полученной по адресу в северной части Лондона", - говорится в сообщении полиции. Уточняется, что 20-летний злоумышленник доставлен в полицейский участок на юге столицы.

Расследование инцидента продолжается.