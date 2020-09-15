Безработица в Великобритании в мае-июле выросла до 4,1% с уровня апреля-июня в 3,9%. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики (ONS) страны.

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Годом ранее безработица в стране находилась на уровне 3,7%.

Число безработных старше 16 лет в мае-июле составило в Британии 1,398 миллиона человек, увеличившись на 62 тысячи по сравнению с показателем за февраль-апрель и на 104 тысячи — по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Количество занятых британцев старше 16 лет в мае-июле выросло в годовом выражении на 202 тысячи и составило 32,979 миллиона человек, или 76,5% трудоспособного населения.

Средняя реальная недельная заработная плата в стране с учетом бонусов снизилась в годовом выражении на 1%, аналитики ждали ее снижения на 1,3%. Показатель без учета бонусов вырос на 0,2%, прогнозировалось уменьшение на 0,2%.