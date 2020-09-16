Евросоюз хочет ужесточить правила деятельности для технологических гигантов

Евросоюз намерен ввести новые, более жесткие правила деятельности для таких крупных технологических компаний, как Google и Facebook. Как сообщила в среду газета Financial Times со ссылкой на заместителя председателя Еврокомиссии Веру Юрову, новые правила повысят уровень ответственности крупных компаний, в частности в сфере политической рекламы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы должны возложить на них больше ответственности", - заявила она изданию. Для этого "наступил ключевой момент", сказала Юрова, которая готовит, по данным британской газеты, так называемый план действий европейской демократии (European Democracy Action Plan) с целью борьбы против дезинформации в интернете, создания условий для проведения свободных и справедливых выборов в сообществе.

"Мне приходится сталкиваться с определенным сопротивлением" этому, поведала зампред ЕК. Но в любом случае разрабатываемые меры "будут содержать больше требований [к компаниям]", в том числе касающихся их ответственности, подчеркнула Юрова. В процессе подготовки документа Брюссель уже получил, по ее словам, более 300 обращений против новых правил регулирования.

Против подхода с акцентированием внимания на ведущих игроках глобальной информационной сети, как отмечает Financial Times, выступили, в частности, авторы послания Facebook, которые считают, что все участники онлайн-пространства должны играть по одним правилам. Однако, по мнению официальных лиц ЕС, в случае универсального подхода бюрократизм может "задушить мелких игроков".

Как сообщалось ранее, правительство Великобритании решило после выхода из Евросоюза (Brexit) создать специальный орган для надзора за технологическими гигантами. Регулятор сможет внедрять новые правила, "включая обязательный кодекс поведения для технологических гигантов и более широкий доступ потребителей к их данным".