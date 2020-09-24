Maersk открывает прямое сообщение между Абу-Даби и Ашдодом

Датская судоходная компания Maersk, крупнейшая на рынке международных контейнерных перевозок, сообщила, что открывает прямое морское сообщение между Объединенными Арабскими Эмиратами и Израилем, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

"После отмены бойкота мы открыли пункт приема грузов в двух странах. Уже существующая линия, которая связывала Ашдод и Хайфу с египетским Порт-Саидом, продлена до транспортных терминалов в Джабль Али и Абу-Даби в ОАЭ", - цитирует пресс-службу перевозчика телеканал "Аль-Арабия" .

Несколько дней назад стало известно, что банк "Леуми" и базирующаяся в Дубае корпорация DP World, специализирующаяся на управлении морскими портами, подписали протокол о намерениях, упрощающий требования к оборотному капиталу для улучшения грузопотока.

Протокол предусматривает использование цифровых технологий для повышения эффективности работы цепочек поставки.

Ранее DP World сообщила о создании консорциума с участием израильских компаний, который намерен участвовать в приватизации Ашдодского и Хайфского портов.