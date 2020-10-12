Покупателям подержанных электрокаров во Франции власти доплатят по €1 тыс.

Власти Франции намерены ввести субсидии для людей, приобретающих подержанные электромобили. Министр-делегат по делам транспорта Жан-Батист Джеббари заявил в интервью газете Le Parisien, что размер доплаты от государства составит €1 тыс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Будет создан бонус в размере €1 тыс. на территории всей страны за покупку подержанного электрического автомобиля", - заявил он. Министр-делегат уточнил, что субсидия на новые электромобили, которая сейчас составляет €7 тыс., будет с 1 января 2021 года снижена до €6 тыс., но при этом в отдельных заморских департаментах, где цены на такой транспорт особенно высокие, она сохранится в прежнем объеме. Он также напомнил, что правительство выделяет €2 млрд на программу по обновлению национального автопарка.

Джеббари отметил, что из-за эпидемии коронавируса автомобильный рынок в целом просел на 38%. Однако с начала года французы все же приобрели 68 тыс. электромобилей и к концу года, по расчетам властей, этот показатель вырастет до 100 тыс. Помочь в этом должна государственная программа льготного автокредитования.

"Изначально правительство поставило задачу установить 100 тыс. зарядных станций до конца 2022 года, однако я настоял на сокращении этого срока на один год, - рассказал Джеббари. - Государство при этом берет на себя до 75% стоимости подключения к сети". В рамках этой программы правительство рассчитывает построить 500 станций быстрой зарядки на автомагистралях, инвестировав €100 млн. Это, а также установка электрозаправок в жилых кварталах, по его словам, должны побудить граждан охотнее переходить с ископаемого топлива на электричество.

Это, впрочем, не единственные инициативы властей, призванные склонить население к использованию экологически чистого транспорта. Свои субсидии существуют и в некоторых регионах: в столичном Иль-де-Франс, например, власти договорились в сентябре выплачивать до €2,5 тыс. малым и средним предприятиям за модернизацию служебных машин с заменой двигателя внутреннего сгорания на электромотор. Такие выплаты планируется делать и частным автовладельцам.