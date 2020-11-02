Минздрав Италии дал 2 суток на принятие эффективных COVID-ограничений

Итальянские власти располагают всего 48 часами, чтобы ввести новые ограничительные меры и попытаться сдержать распространение коронавируса COVID-19, заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"У нас есть 48 часов, чтобы попытаться одобрить дальнейшее ужесточение правил, слишком много людей вокруг (инфицированы - ИФ)", - приводит его слова издание The Guardian.

"Рост заболеваемости до сих пор очень высок", - отметил он, назвав эти данные "пугающими".

Министр добавил, что, похоже, единственным вариантом действий является введение режима изоляции, пусть не столь длительного, как весной этого года.

Тем временем, отмечает The Guardian, премьер Италии Джузеппе Конте проводит совещание с представителями местных властей и оппозиционных партий по поводу новых мер против коронавируса.