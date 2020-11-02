В центре Вены произошла стрельба у синагоги (ВИДЕО)

Стрельба произошла в понедельник в центре Вены возле синагоги. Ранение получил один полицейский. Об этом сообщило издание Kronen Zeitung, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, полиция задержала одного подозреваемого в стрельбе.

Полиция устанавливает причины происшествия, сообщили в правоохранительных органах Вены.