В центре Вены произошла стрельба у синагоги (ВИДЕО)

Европа 2 ноября 2020 23:52 (UTC+04:00)
В центре Вены произошла стрельба у синагоги (ВИДЕО)

Стрельба произошла в понедельник в центре Вены возле синагоги. Ранение получил один полицейский. Об этом сообщило издание Kronen Zeitung, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, полиция задержала одного подозреваемого в стрельбе.

Полиция устанавливает причины происшествия, сообщили в правоохранительных органах Вены.

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