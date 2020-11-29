Кабмин Британии пошел на уступки депутатам в вопросе о сроках действия ограничительных мер

Европа 29 ноября 2020 03:35 (UTC+04:00)
Кабмин Британии пошел на уступки депутатам в вопросе о сроках действия ограничительных мер

Консервативное правительство Великобритании заявило о готовности пойти на уступки парламенту в вопросе о сроках действия ограничительных мер, которые будут введены после окончания карантина в Англии. Премьер-министр страны Борис Джонсон пообещал, что в конце января у Палаты общин будет возможность проголосовать по вопросу о целесообразности продления ограничений до конца марта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Глава правительства также пообещал оказывать дополнительную финансовую поддержку бизнесу, который в первую очередь затронут меры, направленные на борьбу с инфекцией. Кроме того, кабмин четко обозначит список критериев, по которым будет определяться уровень угрозы распространения вируса в том или ином регионе страны. Каждые две недели правительство будет проводить подробный анализ ситуации, по итогам которого с учетом мнения местных властей будут приниматься решения о понижении или повышении уровня угрозы в различных частях королевства.

"Ни один премьер-министр не хочет принимать меры, которые наносят столь сильный ущерб обществу, экономике и психическому здоровью людей. Более высокие уровни угрозы будут действовать на большей части территории страны из-за высокого уровня заболеваемости и продолжат ограничивать контакты между людьми, особенно сильно сказываясь на работе пабов и баров. Однако, боюсь, эти меры необходимы, чтобы держать вирус под контролем и избежать краха системы здравоохранения или очередного карантина", - написал Джонсон, подчеркнув, что ограничения, необходимые на данном этапе, будут сняты в обозримом будущем, и попросив членов Палаты общин поддержать инициативу правительства.

Ранее британские СМИ сообщили, что десятки депутатов-консерваторов открыто выражают недовольство из-за того, что после снятия национального карантина 2 декабря больше 23 млн британцев будут вынуждены соблюдать наиболее строгие ограничения, не всегда учитывающие эпидемиологическую ситуацию на местах. Больше половины населения королевства будет жить при более жестких ограничениях, чем те, что действовали до введения карантина. Кроме того, как сообщает газета The Daily Telegraph, ужесточение действовавших ранее мер, согласно оценкам экспертов, будет обходиться экономике страны в £900 млн ($1,2 млрд) в день.

Глава правительства оказался в сложном положении, так как без малого треть депутатов возглавляемой им Консервативной партии во вторник могут проголосовать против предложений кабмина. Таким образом правительство вынуждено полагаться на поддержку оппозиционной Лейбористской партии, чтобы заручиться необходимым числом голосов. Лидер парламентской оппозиции Кир Стармер пока не высказывался по поводу того, поддержат ли лейбористы предложение правительства, однако не исключено, что они примут решение воздержаться от участия в голосовании, усугубив конфликт внутри правящей партии. В этих условиях и была предпринята попытка разъяснить позицию правительства, расширить роль рядовых депутатов и местных властей в принятии важных решений и снять часть возникших противоречий.

Новые ограничения
В Англии, где проживает 84% населения 66-миллионной Великобритании, в настоящее время закрыты пабы, бары, рестораны, парикмахерские и кинотеатры, спортивные клубы, магазины, за исключением тех, что торгуют продуктами и предметами первой необходимости. Разрешены встречи не более двух человек, не проживающих вместе, и только на улице. Жителям Англии разрешено совершать лишь поездки на работу, к месту учебы, выходить из дома за продуктами и предметами первой необходимости, а также для занятий спортом или оказания помощи другим людям. Разница с первым карантином, который был введен в марте этого года и начал ослабляться лишь в мае, заключается в том, что сейчас продолжают работать детские сады, школы, многие университеты, парламент и суды.

Власти остальных административно-политических частей Соединенного Королевства - Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии - определяют действующие на их территории ограничения самостоятельно.

После окончания ноябрьского карантина на большей части территории Англии будет действовать второй (высокий) уровень угрозы из трех существующих. Он предусматривает закрытие пабов и ресторанов не позднее 23:00, в то же время все магазины, салоны красоты, парикмахерские, спортзалы и торговые центры будут открыты. Также будет разрешено проводить концерты и спортивные соревнования со зрителями в количестве не более 50% полной вместимости объекта, но не более 2 тыс. человек на открытом воздухе и не более 1 тыс. человек в закрытом помещении. При этом будут запрещены встречи между людьми, не проживающими под одной крышей, внутри зданий.

Третий (очень высокий) уровень угрозы, который затронет 35% населения королевства, означает сохранение запрета на работу гостиниц и кинотеатров, а также заведений общественного питания и пабов (они по-прежнему смогут торговать только навынос), проведение массовых мероприятий будет запрещено, а ограничения на встречи между людьми, не живущими вместе, будут более строгими. Первый (средний) уровень угрозы первоначально будет действовать лишь в трех регионах Великобритании - в графстве Корнуолл, на острове Уайт в проливе Ла-Манш и на архипелаге Силли у побережья Корнуолла.

Ситуация в стране
В пятницу научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям при британском кабинете министров (Sage, Scientific Advisory Group for Emergencies) проинформировала о том, что за последнюю неделю ситуация с коронавирусом в королевстве несколько улучшилась. Базовый коэффициент репродукции (R), показывающий скорость распространения вируса, за указанный период снизился до 0,9-1. Это означает, что 10 инфицированных успевают заразить 9-10 человек, и распространение инфекции начинает идти на спад. Неделю назад коэффициент репродукции составлял 1,0-1,1, а в начале октября - 1,3-1,6.

По данным на субботу, с начала пандемии в стране было выявлено более 1,6 млн случаев заражения коронавирусом нового типа. Число умерших среди инфицированных превысило 58 тыс., что является самым высоким показателем в Европе.

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