Власти Британии призвали магазины запастись продуктами из-за Brexit

Совет министров Великобритании попросил супермаркеты запастись едой, лекарствами и другими товарами на фоне вероятного выхода страны из Евросоюза без торговой сделки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, пишет The Sunday Times.

Министры считают, что если стороны не договорятся о торговой сделке, среди населения Соединенного Королевства может начаться паника, люди могут смести все с полок магазинов. По данным издания, Минздрав страны также призвал поставщиков лекарств, медицинского оборудования и вакцин сделать запасы на шесть недель вперед.

«Супермаркеты и министры очень обеспокоены паникой среди покупателей. Они видели, что произошло при COVID, когда люди начали скупать рулоны туалетной бумаги, и знают, как быстро все может пойти не по плану», — сказал изданию старший консультант одного из крупнейших супермаркетов.

По его словам, в Британии не ожидается проблем с мясом и фруктами, но при этом в течение трех месяцев может ощущаться нехватка овощей.

Переходный период после Brexit заканчивается 31 декабря, однако торгового соглашения между Великобританией и Евросоюзом все еще нет. Противоречий между сторонами оказалось слишком много, и по каждому из них они занимали принципиальную позицию. Хотя стороны движутся к компромиссу, ситуацию осложняют разногласия внутри самого ЕС. В ходе последнего раунда переговоров Париж неожиданно заявил о новых требованиях к Лондону и даже о возможном переносе переговоров на следующий год.