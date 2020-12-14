Власти Словении ослабят карантин на территории страны с 15 декабря

Правительство Словении приняло решении о значительном ослаблении действующих на территории страны карантинных мер в период с 15 по 23 декабря.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на странице премьер-министра республики Янеза Янши в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам словенского премьера, по всей стране в этот период "в ограниченной степени" возобновится работа общественного транспорта, парикмахерских, цветочных магазинов, автомоек и химчисток. Кроме того, жителям четырех из двенадцати имеющихся статистических регионов с наилучшей эпидемиологической ситуацией будет разрешено выезжать за границы муниципалитета проживания при наличии установленного приложения для контроля носителей COVID-19.