Глава ЕК заявила, что между ЕС и Лондоном остаются большие разногласия
Между Евросоюзом и Великобританией на переговорах о партнерстве после выхода королевства из состава сообщества остаются большие разногласия, преодолеть которые будет очень непросто. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с британским премьером Борисом Джонсоном.
"С Борисом Джонсоном мы подвели итоги переговоров между ЕС и Великобританией. Мы приветствовали существенный прогресс по многим вопросам. Однако еще остаются большие разногласия, в частности, в области рыболовства, преодолеть которые будет очень непросто", - сказала она.
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