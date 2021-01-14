Меркель планирует ужесточить карантин в Германии - Bild

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена существенно ужесточить действующий в ФРГ предварительно до 31 января карантин из-за новых штаммов коронавируса, обсуждается возможность полной остановки общественного транспорта. Об этом сообщила в четверг газета Bild со ссылкой на собственные источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации издания, Меркель хочет провести 20 января совещание с главами регионов и принять решение по "мега-локдауну". В частности, власти намерены обсудить введение комендантского часа, полностью перевести, где возможно, работников предприятий на удаленку и временно остановить движение общественного транспорта. Министерство транспорта ФРГ проверяет, какие последствия это может иметь для логистической системы страны и как обеспечить бесперебойное снабжение населения необходимыми товарами и продуктами.

Канцлер обсудила два дня назад вопрос ужесточения мер с министром здравоохранения Йенсом Шпаном, пишет газета. Переговоры прошли в условиях строжайшей секретности, отметила Bild. По ее информации, Меркель особенно встревожена новыми мутациями коронавируса и планирует продлить и ужесточить карантин как минимум до конца февраля.