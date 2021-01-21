В Великобритании за сутки умерли 1,3 тыс. больных COVID-19

Число летальных исходов, отмеченных за последние сутки среди инфицированных коронавирусом жителей Великобритании, достигло почти 1,3 тыс. Как свидетельствуют данные, опубликованные в четверг на сайте правительственной информации, за 24 часа было также выявлено 37,9 тыс. случаев заражения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В среду британские власти сообщили о 1 820 смертях, что стало максимальным показателем для королевства с начала пандемии. Предыдущий антирекорд был установлен во вторник - 1 610 смертей. Всего в Великобритании умерли 94 580 заразившихся коронавирусом, что является крупнейшим показателем в Европе. Общее число выявленных случаев инфицирования на территории страны достигло 3,54 млн, однако, по оценкам экспертов из Кембриджского университета, в реальности эта цифра по меньшей мере в три раза больше.

Несмотря на рост количества смертей среди больных COVID-19, в стране постепенно продолжает снижаться число новых случаев заражения. Служба общественного здравоохранения Англии отмечает, что после введения общенационального карантина 4 января этот показатель теперь падает во всех регионах и среди всех возрастных групп, однако по-прежнему остается высоким. Из-за этого сохраняется чрезвычайно сильная нагрузка на больницы, во многих из которых переполнены реанимационные отделения.