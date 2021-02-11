IKEA выйдет на рынок финансовых услуг

Группа Ingka (головная компания сети IKEA) купит 49% шведского банка Ikano Bank, который сейчас полностью принадлежит группе Ikano. Как сообщает Trend со ссылкой на Прайм, этом следует из пресс-релиза компании.

Отмечается, что у Ingka Group будет возможность приобретения оставшейся доли в 51% в более поздний срок. Покупка подлежит одобрению соответствующими регулирующими органами, сроки ее завершения не указаны. По завершении представители Ingka Group войдут в состав совета директоров Ikano Bank.

"Для Ingka Group, которая управляет 378 магазинами IKEA и своей платформой электронной коммерции в 31 стране, это решающий шаг на пути к предоставлению финансовых услуг, ключевая часть пути Ingka Group к тому, чтобы сделать IKEA более доступной, удобной и устойчивой", — говорится в сообщении.

Потребительский банк Ikano Bank принадлежит группе компаний Ikano Group, которая была выделена из IKEA в 1988 году.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть по торговле мебелью и предметами домашнего обихода, основана в 1943 году. Компания работает более чем в 50 странах. Головной офис находится в Делфте (Нидерланды).