Евросоюз продлил до конца июня запрет на экспорт вакцин от коронавируса

Евросоюз продлил до конца июня действие механизма, запрещающего экспорт вакцины от нового коронавируса со своей территории без получения специального разрешения от стран - членов сообщества. Об этом сообщили в четверг в Еврокомиссии (ЕК), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня комиссия продлила до конца июня действие механизма прозрачности и авторизации экспорта вакцин от COVID-19. Это решение следует за постоянными задержками в некоторых поставках вакцин в ЕС", - отмечается в заявлении ЕК.