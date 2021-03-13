Вакцинацию от коронавируса во Франции прошли 5 млн жителей

Пять миллионов французов прошли к настоящему моменту вакцинацию от коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в субботу премьер-министр Франции Жан Кастекс.

"К настоящему времени 5 млн сограждан прошли вакцинацию во Франции", - указал премьер в Twitter. Это составляет около 7% населения страны.

Кастекс поблагодарил медицинский персонал за усилия в кампании по борьбе с коронавирусом.