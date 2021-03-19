Французский телеканал оштрафовали на €200 тыс. за провоцирование ненависти и насилия

Французский Высший совет по аудиовизуальным средствам (CSA) объявил о своем решении оштрафовать на €200 тыс. новостной телеканал CNews за высказывания, провоцирующие ненависть и насилие. Об этом говорится в заявлении, распространенном этой высшей регулирующей инстанцией французских СМИ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Виновником инцидента стал широко известный в стране представитель правого лагеря - комментатор, журналист и писатель Эрик Земмур. Он на постоянной основе является участником одной из новостных передач телеканала. На телеканале он работает с 2019 года.

29 января в ходе передачи "Перед лицом информации", выпуск которой был посвящен мигрантам - молодым людям, прибывающим в Европу без сопровождения их родителей, Земмур заявил: "Здесь им нечего делать, это воры и убийцы, насильники, вот кто они такие". "Надо их высылать обратно и вообще не допускать, чтобы они сюда приезжали", - добавил он.

После скандала, возникшего в стране от таких высказываний, прокуратура Парижа начала расследование по подозрению в разжигании расовой ненависти и публичных оскорблениях расового свойства.