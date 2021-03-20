Во Франции стадион Stade de France преобразуют в крупный центр вакцинации

Власти французского департамента Сена - Сен-Дени намерены создать на базе стадиона Stade de France крупнейший в стране центр вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила в субботу газета Le Parisien, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По сведениям, полученным от руководства расположенного к северу от Парижа департамента, новый центр вакцинации должен начать свою работу уже в начале апреля, в нем будут прививать несколько тысяч местных жителей в неделю. Также там смогут вакцинироваться и проживающие в других департаментах столичного региона Иль-де-Франс французы. Это не первый переоборудованный спортивный комплекс в стране - центр вакцинации, хотя и меньших масштабов, был недавно открыт на стадионе "Велодром" в Марселе. Под него выделены помещения, расположенные под одной из трибун.

Как сообщили глава департамента Сена - Сен-Дени Стефан Труссель и мэр города Сен-Дени Матье Анотен, "столь массовая вакцинация должна позволить снизить давление на больницы, куда будет поступать меньше заболевших". "Символично, что Stade de France станет одним из центров борьбы с коронавирусом. Именно с этим стадионом связаны как многие радостные события в жизни страны, такие как прекрасные футбольные матчи, так и трагические происшествия - теракты", - заявил также Анотен в интервью радиостанции France Info.