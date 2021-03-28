Глава МИД Германии осудил применение силы в Мьянме
Глава МИД ФРГ Хайко Маас осудил применение силы против демонстрантов военными Мьянмы. Текст заявления распространила в воскресенье пресс-служба ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Поступающие из Мьянмы новости шокируют, - сказал Маас. - Вместе с нашими партнерами мы продолжим выступать за то, чтобы это бессмысленное насилие, которое изо дня день все больше выходит из-под контроля, прекратилось и чтобы Мьянма могла вернуться на путь демократии".
Ранее издание The Irrawaddy сообщило, что во время разгона протестов в разных городах Мьянмы в субботу погибли по меньшей мере 102 человека. По его данным, общее число жертв за все время протестов достигло 429.
Лента новостей
За последние 4 года более полумиллиона граждан Грузии осуществили более миллиона визитов в страны ЕС
Состоялись мероприятия, посвященные 102-й годовщине создания органов безопасности Азербайджана (ВИДЕО)
Состоялось открытие нового административного здания Гянджинского городского управления СГБ (ФОТО/ВИДЕО)
Итальянский аналитический портал разоблачил новую политическую игру Армении, направленную на дискредитацию Азербайджана
По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой состоялась благотворительная акция (ФОТО)