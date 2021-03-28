Глава МИД Германии осудил применение силы в Мьянме

Глава МИД ФРГ Хайко Маас осудил применение силы против демонстрантов военными Мьянмы. Текст заявления распространила в воскресенье пресс-служба ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Поступающие из Мьянмы новости шокируют, - сказал Маас. - Вместе с нашими партнерами мы продолжим выступать за то, чтобы это бессмысленное насилие, которое изо дня день все больше выходит из-под контроля, прекратилось и чтобы Мьянма могла вернуться на путь демократии".

Ранее издание The Irrawaddy сообщило, что во время разгона протестов в разных городах Мьянмы в субботу погибли по меньшей мере 102 человека. По его данным, общее число жертв за все время протестов достигло 429.