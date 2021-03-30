Годовая инфляция в Германии в марте ожидаемо составила 1,7%
Потребительские цены в Германии в марте в годовом выражении, по предварительной оценке, выросли на 1,7% после инфляции в 1,3% в феврале. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).
В месячном выражении цены выросли на 0,5% после роста на 0,7% в феврале.
Показатели полностью совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.
При этом потребительские цены в Германии по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, в марте выросли на 2% в годовом исчислении, а в месячном — на 0,5%. Показатели также совпали с прогнозам аналитиков.
Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.
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