Годовая инфляция в Германии в марте ожидаемо составила 1,7%

Потребительские цены в Германии в марте в годовом выражении, по предварительной оценке, выросли на 1,7% после инфляции в 1,3% в феврале. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщается в пресс-релизе Федерального статистического бюро страны (Destatis).

В месячном выражении цены выросли на 0,5% после роста на 0,7% в феврале.

Показатели полностью совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом DailyFX.

При этом потребительские цены в Германии по стандартам ЕС (гармонизированный индекс потребительских цен), по предварительной оценке, в марте выросли на 2% в годовом исчислении, а в месячном — на 0,5%. Показатели также совпали с прогнозам аналитиков.

Destatis ежемесячно публикует данные об инфляции с последующим их уточнением.