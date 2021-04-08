Польша получит урезанную вдвое партию вакцины от коронавируса AstraZeneca

Польша на этой неделе получит урезанную вдвое партию препарата от коронавируса Vaxzevria, разработанного британско-шведской компанией AstraZeneca. Об этом сообщил в четверг Польскому агентству печати глава правительственного Агентства стратегических резервов республики Михал Кучмеровский, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, в ближайшее воскресенье в Польшу "поступят не планировавшиеся ранее 171 тыс., а 88 тыс. доз" этой вакцины.

"На будущей неделе в нашу страну прибудут 870 тыс. доз вакцины Pfizer, а также препарат от Moderna, но его количество пока не известно", - добавил Кучмеровский. Также в республике ожидают скорого прибытия около 300 тыс. доз вакцины фирмы Johnson & Johnson.