Польша получит урезанную вдвое партию вакцины от коронавируса AstraZeneca
Польша на этой неделе получит урезанную вдвое партию препарата от коронавируса Vaxzevria, разработанного британско-шведской компанией AstraZeneca. Об этом сообщил в четверг Польскому агентству печати глава правительственного Агентства стратегических резервов республики Михал Кучмеровский, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его словам, в ближайшее воскресенье в Польшу "поступят не планировавшиеся ранее 171 тыс., а 88 тыс. доз" этой вакцины.
"На будущей неделе в нашу страну прибудут 870 тыс. доз вакцины Pfizer, а также препарат от Moderna, но его количество пока не известно", - добавил Кучмеровский. Также в республике ожидают скорого прибытия около 300 тыс. доз вакцины фирмы Johnson & Johnson.
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