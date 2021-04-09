Президент Латвии попал в ДТП

Служебный автомобиль президента Латвии Эгилса Левитса и машина службы его безопасности в четверг столкнулись в латвийской столице. В результате аварии никто не пострадал, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

ДТП произошло по пути в Рижский замок (резиденция президента - прим. ТАСС) - в результате незапланированного резкого торможения произошло легкое столкновение президентского Lexus LS 600 HL и автомобиля охраны главы государства Volkswagen Touareg. Как пояснили в канцелярии, "причинами незапланированного торможения стали непросматриваемый перекресток и скользкое дорожное покрытие".

Столкновение было незначительным, и ни один из пассажиров двух автомобилей, в том числе президент Латвии, не пострадал. На месте ДТП стороны оформили согласованный протокол об аварии. После этого автомобили продолжили путь, и на распорядок дня главы государства ДТП не повлияло.

Информация об аварии была передана Государственной полиции Латвии.