Британия отправила спецназ в Северную Ирландию

Европа 12 апреля 2021 00:06 (UTC+04:00)
Британия отправила спецназ в Северную Ирландию

Власти Великобритании перебросили бойцов спецназа в Северную Ирландию для борьбы с беспорядками, сообщает издание Mirror со ссылкой на информированные источники, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным СМИ, на место под прикрытием были направлены минимум восемь бойцов, они будут работать со Службой безопасности MI5, которая занимается подавлением беспорядков.

Беспорядки и столкновения националистов и сторонников британского правительства в Северной Ирландии продолжались больше недели, при этом начались они в районах, поддерживающих правительство.

Недовольство лоялистов вызвал отказ прокуратуры от претензий в адрес организаторов пышных похорон одного из ветеранов «Ирландской республиканской армии» Бобби Стори, которые прошли в 2020 году в разгар пандемии коронавирусной инфекции.

Впоследствии на улицы вышли также ирландские националисты, выступающие за объединение британского региона с независимой Ирландией.

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