Вице-премьер Чехии заявил, что взрывы боеприпасов должны были произойти в Болгарии

Европа 18 апреля 2021 18:16 (UTC+04:00)
Вице-премьер Чехии заявил, что взрывы боеприпасов должны были произойти в Болгарии

Первый вице-премьер и глава МВД Чехии Ян Гамачек, временно исполняющий также обязанности главы МИД республики, заявил в воскресенье, что взрывы оружия и боеприпасов, которые произошли в 2014 году на складе в деревне Врбетице в районе города Злин (восток Чехии), были запланированы так, чтобы они случились уже после получения партии этого товара заказчиком в Болгарии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, политик сказал, выступая в информационно-публицистической программе "Вопросы Вацлава Моравца" Чешского телевидения.

"Да, это можно так сказать", - отметил Гамачек, отвечая на вопрос ведущего о том, что взрывы планировались на 3 декабря, когда партия оружия и боеприпасов должна была быть получена в Болгарии.

"По этому делу [расследованию взрывов] развивается международное сотрудничество, включая сотрудничество с Болгарией", - уточнил Гамачек, отвечая на вопрос о том, что целью операции мог быть 67-летний владелец болгарской оружейной компании "Дунарит" Эмилиан Гебрев.

Консультации стран
Гамачек добавил, что на фоне высылки из страны 18 сотрудников посольства РФ он не рассчитывает в ближайшей перспективе на начало российско-чешских консультаций об урегулировании двусторонних отношений.

Политик напомнил, что изначально решение о проведении консультаций с российской стороной власти Чехии принимали на фоне скандала с демонтажем памятника маршалу Советского Союза И. С. Коневу в Праге. "Решение об этом было принято в период, когда мы старались исправить или продвинуть [в лучшем направлении] чешско-российские отношения. Сейчас они находятся в худшей ситуации. Я не предполагаю, что российская сторона в ближайшей перспективе проявит интерес к проведению консультаций", - сказал чешский вице-премьер.

Два взрыва в Врбетице
В 2014 году в чешской деревне Врбетице произошли взрывы в двух складах боеприпасов. Первый из них произошел 16 октября, когда взорвалось 50 тонн боеприпасов. Осколки разбросало в радиусе 800 метров от места, где находилось складское здание. Погибли два сотрудника местной компании Imex Group, которая арендовала склад у государственного предприятия Военный технический институт. В экстренном порядке была произведена эвакуация всех жителей деревни.

Второй взрыв случился 3 декабря, когда взорвался склад, в котором помещались 13 тонн взрывчатых веществ. Он также был арендован Imex Group и был расположен на расстоянии 1 200 метров от складского помещения, уничтоженного взрывом 16 октября. Была произведена экстренная эвакуация 430 человек - жителей Врбетице и расположенных поблизости сел. Представитель Imex Group сказал, что там находились автоматы и артиллерийские снаряды. Он полностью исключил возможность их самовозгорания.

По утверждению Гамачека, к организации обоих взрывов в Врбетице причастны российские спецслужбы. При этом, по его версии, установившие взрывные устройства на территории склада боеприпасов что-то не рассчитали. "Произошло то, что не было запланировано. Вероятно, что [именно] второй из взрывов произошел в той ситуации, для которой планировался", - утверждал Гамачек.

Вице-премьер Чехии добавил, что полиция республики направит запрос в Россию об оказании правовой помощи в расследовании инцидента в Врбетице и "попробует допросить" россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых в субботу чешские власти объявили в розыск. Как сообщила в воскресенье газета "Лидове новины", чешские спецслужбы полагают, что Петров и Боширов являются агентами ГРУ и якобы посещали территорию склада 15 октября 2014 года - за день до первого взрыва. Официально полиция Чехии не говорила о связи между взрывом на складе боеприпасов и розыском двух граждан РФ.

Высылка российских дипломатов
В субботу премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и Гамачек сообщили о высылке 18 сотрудников посольства РФ в Чехии, которые, по версии чешской стороны, являются "офицерами российских спецслужб". Этот шаг был предпринят в связи с открывшимися обстоятельствами о взрыве в 2014 году в Врбетице, к которому, по их утверждениям, причастны "офицеры российской военной разведки".

Россия в воскресенье выразила властям Чехии в связи с этим решительный протест и примет ответные меры. Как подчеркивается в заявлении МИД РФ, это "беспрецедентное решение" властей Чехии, принятое "под голословными и надуманными предлогами о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году", "тем более абсурдно, поскольку ранее чешское руководство возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющие этими складами". Как отметили в МИД РФ, этот "враждебный шаг" продолжил серию антироссийских акций, предпринятых Чехией за последние годы, и в нем "нельзя не видеть также американский след".

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