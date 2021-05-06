В Великобритании пройдут самые масштабные региональные выборы за 48 лет

Самые масштабные региональные выборы за почти полвека пройдут в четверг в Соединенном Королевстве. Процедура голосования, отложенная ровно на год из-за пандемии, начнется в 07:00 и продлится до 22:00, а результаты выборов лучше любых опросов общественного мнения покажут реальное соотношение сил между правящей Консервативной и оппозиционной Лейбористской партиями, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Всего на кону стоят 5 тыс. мест в муниципальных, местных и региональных советах в Англии. Это самое большое количество с 1973 года, когда была изменена вся система местных выборов. Для сравнения: в 2016 году, когда в Великобритании в последний раз проходили региональные выборы, гражданам предстояло определить судьбу 2,7 тыс. мандатов.

Помимо этого, по итогам волеизъявления будут сформированы составы законодательных органов Шотландии и Уэльса, в Англии и Уэльсе во второй раз в истории пройдут выборы 39 комиссаров полиции и будет перераспределен один мандат в национальном парламенте.