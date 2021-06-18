Глава МИД Франции считает важным решение лидеров России и США начать стратегический диалог

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан приветствовал достижение на встрече президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве договоренности начать стратегический диалог, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На этой неделе произошли позитивные события в сфере обеспечения стратегической стабильности, - отметил он в пятницу в интервью телеканалу BFM.

По его словам, первое из них - "это российско-американская встреча, которая ознаменовалась согласием начать стратегический диалог с тем, чтобы обеспечить больше стабильности и безопасности, больше предсказуемости ситуации в отношениях между двумя странами".

По мнению министра, "этот диалог может привести завтра к установлению правил, которые будут соблюдаться всеми".

"Меня очень беспокоит, что с некоторых пор не существует архитектуры системы безопасности, которую соблюдали бы США и Россия. В 80-е годы [прошлого века] было заключено много договоров в этой сфере, в основном между Россией и США по контролю над вооружениями", - продолжил Ле Дриан.

Французский министр привлек также внимание к решению НАТО участвовать в обсуждении контроля над вооружениями. "То есть Европа будет в этом участвовать", - подчеркнул Ле Дриан. "В противном случае, - заметил он, - такие соглашения могли бы быть приняты без нас. Хотя они нас непосредственно затрагивают. Европа является потенциальным театром действий" , - отметил глава французского дипломатического ведомства.

Российско-американский саммит состоялся 16 июня в Женеве. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Путин и Байден обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, проблематику стратегической стабильности, а также вопросы международной повестки дня, включая взаимодействие в борьбе с пандемией и урегулирование региональных конфликтов. По итогам встречи в Женеве Путин и Байден выпустили совместное заявление по стратегической стабильности. В документе главы государств подтвердили приверженность принципу, согласно которому "в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана".