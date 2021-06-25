Правительство Британии разрешит привившимся жителям избежать карантина по возвращении

Европа 25 июня 2021 01:07 (UTC+04:00)
Правительство Британии разрешит привившимся жителям избежать карантина по возвращении

Полностью привитые от коронавируса британцы будут избавлены от необходимости соблюдать карантин по возвращении из большинства стран. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, написал в Twitter министр транспорта Соединенного Королевства Грант Шэппс.

"Благодаря нашей успешной программе по вакцинации наше намерение заключается в том, чтобы позднее этим летом жители Великобритании, которые полностью вакцинированы, не должны были проходить изоляцию, когда они прибывают из стран желтого списка. Мы определим детали в следующем месяце", - сообщил Шэппс.

Исключения для людей, получивших обе дозы вакцины, будут касаться только поездок в страны желтого списка, где пока не получили широкого распространения те штаммы коронавируса, которые британские эксперты считают наиболее опасными.

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