Партия ГЕРБ лидирует на парламентских выборах в Болгарии - ЦИК

Партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) в коалиции с Союзом демократических сил с минимальным преимуществом лидирует на досрочных парламентских выборах в Болгарии. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на основании обработки 89,14% протоколов к 06:30, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным, опубликованным на официальном сайте ЦИК, за ГЕРБ проголосовали 24,01% избирателей (585 460 человек). На втором месте партия "Есть такой народ", за которую отдали голоса 23,48% граждан (572 365). Болгарская социалистическая партия занимает третье место с 13,65% голосов (332 908).

В новый созыв парламента также проходят партия "Демократическая Болгария" (12,60%), "Движение за права и свободы" (10,61%) и гражданская платформа "Встань. Мафия вон" (5,04%). Остальные политические объединения на данный момент четырехпроцентный избирательный барьер не преодолевают. Подсчет голосов продолжается.